Гейб Ньюэлл ответит на вопросы пользователей Reddit

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл проведёт сессию вопросов и ответов «Спроси меня о чём угодно» на форуме Reddit. Открытая конференция начнётся в 2 часа ночи по московскому времени.
Модераторы ветки The_Gaben, где и пройдёт общение, заранее вывесили правила. Так, например, запрещено задавать богохульские вопросы или вопросы о политике, если они не были одобрены модераторами беседы. Пользователи смогут спросить главу Valve о статусе разработки Half-Life 3 лишь один раз. Повторяющиеся или глупые вопросы останутся без ответа или будут вовсе удалены. Однако разрешены любые другие, имеющие отношение к HL3.
Основатель Valve занимается разработкой игр с 1996 года. Помимо Half-Life его компания создала Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Portal и другие проекты. Состояние Ньюэлла оценивается в 4,1 млрд долларов. Он располагается на 134-м месте в списке богатейших людей мира по версии Forbes.