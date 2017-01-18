Чо «watch» Джэ Гёл объявил о завершении карьеры игрока

Южнокорейский игрок в League of Legends Чо «watch» Джэ Гёл объявил о завершении профессиональной карьеры. Информация об этом появилась на зарубежном портале fomos.kr.Также сообщается, что теперь Чо Джэ Гёл будет сотрудничать с компанией Kongdoo Company в сфере вещания.Напомним, что watch начал свою карьеру в команде NaJin Black Sword, вместе с которой он занял первое место на турнире Season Two Regional Finals — Seoul, завоевал серебряную медаль на 2012 MLG Fall Championship, а также вошёл в четвёрку лучших коллективов на Season 3 World Championship.