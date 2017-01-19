Collegiate Starleague и Electronic Arts совместно проведут турнир по Madden NFL

Организация Collegiate Starleague и компания Electronic Arts совместно проведут турнир по Madden NFL 2017. Студенты из США смогут сразиться за призовой фонд в размере $ 10 тыс.Сообщается также, что соревнование начнётся 11 февраля и продлится до 8 апреля. Матчи будут проходить в Интернете, в то время как финальная часть турнира пройдёт в Колумбийском колледже (штат Миссури).Collegiate Starleague — организация, которая объединяет студентов, играющих в Starcraft II, Dota 2, League of Legends, Hearthstone и другие игры. В неё входят 103 учебных заведения из разных стран.Madden NFL — это симулятор американского футбола, ежегодно выпускаемый компанией Electronic Arts.