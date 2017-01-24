Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: надеюсь, что Gambit будет нервничать

В интервью порталу HLTV.org игрок команды Virtus.pro по CS:GO Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски выразил уверенность относительно выхода коллектива в четвертьфинал проходящего в эти дни турнира The ELEAGUE Major 2017. Для этого команде необходимо одержать верх над Gambit eSports.«Gambit eSports выиграла DreamHack Winter 2016, но других больших побед у них не было. Zeus – это единственный человек в этой команде, кто выигрывал много. В это же время у остальных четырех парней такого опыта нет. Надеюсь, что в матче против нас они будут нервничать, и мы выйдем в четвертьфинал», — сказал Ярослав Ярзабковски.Матч между Virtus.pro и Gambit eSports состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. Команда, которая победит в этой встрече, гарантирует себе выход в плей-офф стадию турнира The ELEAGUE Major 2017.