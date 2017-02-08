Луис Адриано: FIFA? Я больше люблю Call of Duty

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в интервью нашему корреспонденту Григорию Телингатеру рассказал о своих игровых предпочтениях, а также прокомментировал свои виртуальные показатели в футбольном симуляторе FIFA 17.
По словам бразильца, он любит серию шутеров от первого лица Call of Duty больше, чем играть в FIFA. Впрочем, с игровыми показателями в футбольном симуляторе от EA Sports он согласился: «Пожалуй, всё верно. Написано, что самая сильная сторона — удар. Да, замыкаю я неплохо. А в защите я не так хорош, это правда».
Полную версию интервью с бразильским новичком московского клуба можно прочитать в футбольном разделе.
Спортивный симулятор FIFA 17 появился в продаже в сентябре прошлого года. По данным зарубежных аналитиков, новая часть стала одной из самых продаваемых игр прошлого года, наряду с Call of Duty: Infinite Warfare.