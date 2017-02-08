Виктор Гусев прокомментировал шоу-матч с участием Сергея «kefir» Никифорова

В качестве команды для игры Сергей Никифоров выбрал московский «Спартак», с которым у киберспортсмена подписан контракт. Соперником Никифорова стал ведущий канала Game Show Павел Базылюк, который играл за «Челси». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу Никифорова.
«Если бы мне сказали лет 5-10 назад, что виртуальный матч будет комментировать Виктор Гусев, я бы никогда не поверил!» – сказал Сергей Никифоров после игры. В свою очередь телекомментатор Виктор Гусев отметил, что старается следить за развитием киберфутбола в нашей стране.
По окончании шоу-матча Виктор Гусев и Сергей Никифоров провели автограф-сессию для поклонников.