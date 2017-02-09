Riot Games забанила 40% игроков Серии Претендентов в Океании

Riot Games забанила 16 из 40 киберспортсменов Океанической Серии Претендентов. По информации компании, они оскорбляли других игроков, передавали свои аккаунты и занимались бустингом. Полный отчёт издатель опубликовал на официальном сайте OPL.
В зависимости от тяжести нарушения игроки пропустят от двух соревновательных недель до целого сезона. По одному представителю команд Outlaws, Team Regicide и Tainted Minds Blue получили запрет на участие в турнирах в течение 2017 года. Самые большие потери понесла Team Regicide, в которой забанены сразу четверо киберспортсменов. Двое из них смогут вернуться в состав через две недели. SIN Academy на первый сплит потеряла троих игроков, которых обвинили в бустинге.
По заявлению Riot, компания провела стандартную процедуру проверки киберспортменов, однако она затянулась из-за позднего закрытия трансферного окна. Планируется, что команды получат дополнительное время на реорганизацию составов, однако следующие матчи Серии Претендентов назначены на 10 февраля.