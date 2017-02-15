Иоанн «Edward» Сухарев: мы потеряли уверенность в себе

Игрок состава Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Иоанн «Edward» Сухарев в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о причинах поражения «Рождённых побеждать» в четвертьфинальном матче против Astralis на The ELEAGUE Major 2017.
«Мы встали не с той ноги и делали детские ошибки. Мы очень боялись допустить промах, потеряли уверенность в себе. Играли очень закрепощённо — как психологически, так и эмоционально.
Когда ты постоянно играешь напряжённые матчи, то настолько разогрет, что очередной не будет для тебя стрессом. Ты будешь относиться к нему как к должному и сыграешь на свой максимум вне зависимости от того, что происходит в игре. Конечно, этого нам и не хватило. И тот факт, что мы весь декабрь перед мэйджором не участвовали в турнирах, а только тренировались, — тоже причина нашего проигрыша. Я не могу сказать, что мы проиграли из-за выходных, но мы могли бы провести их более продуктивно и быть более готовыми к игре», — поведал Сухарев.
На прошедшем в конце января в Атланте мэйджоре Na`Vi смогла выйти в четвертьфинал, где уступила со счётом 1:2 (7:16 @ overpass; 16:14 @ mirage; 10:16 @ dust2) будущим чемпионам турнира — датской команде Astralis. В групповом этапе команда из СНГ одержала три победы из трёх.