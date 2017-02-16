За год на Twitch.tv прошло 5 млрд часов трансляций

Стриминговый сервис Twitch.tv опубликовал инфографику за 2016 год в виде браузерной игры.По статистике зрители просмотрели около 5 млрд часов трансляций, которые проводили более 2 ммлн стримеров со всего мира.Пользователи отправили 14 млрд сообщений. При этом самым популярным смайлом платформы осталась Kappa — 413 млн публикаций.Также отмечается, что в прошлом году организаторы собрали вдвое больше пожертвований во время благотворительных марафонов. Если в 2015-м в сумме набралось $ 17 млн, то в 2016-м она выросла до $ 25 млн.Twitch.tv — платформа для стриминга. В августе 2014 года компанию купил Amazon за $ 970 млн.