Антон Черепенников пообещал подарить Mersedes игроку VP за победу на DreamHack

Совладелец киберспортивного холдинга ESforce Holding Антон Черепенников пообещал подарить автомобиль Виктору «TaZ» Войтасу, если Virtus.pro одержит победу на DreamHack Masters по CS:GO в Лас-Вегасе. Об этом бизнесмен написал на своей странице в «Твиттере»
«В знак уважения к TaZ я обещаю подарить ему новый Mersedes E-класса, если Virtus.pro выиграет этот DreamHack».
Virtus.pro стала чемпионом DH Masters, обыграв в финале SK Gaming со счётом 2:1. Звание лучшего игрока турнира получил Януш «Snax» Погожельски. За победу польская команда получит $ 200 тысяч.