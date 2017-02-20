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175 лет назад 2016
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Антон Черепенников пообещал подарить Mersedes игроку VP за победу на DreamHack

20 февраля 2017, понедельник. 11:23. Киберспорт
Совладелец киберспортивного холдинга ESforce Holding Антон Черепенников пообещал подарить автомобиль Виктору «TaZ» Войтасу, если Virtus.pro одержит победу на DreamHack Masters по CS:GO в Лас-Вегасе. Об этом бизнесмен написал на своей странице в «Твиттере»

«В знак уважения к TaZ я обещаю подарить ему новый Mersedes E-класса, если Virtus.pro выиграет этот DreamHack».

Virtus.pro стала чемпионом DH Masters, обыграв в финале SK Gaming со счётом 2:1. Звание лучшего игрока турнира получил Януш «Snax» Погожельски. За победу польская команда получит $ 200 тысяч.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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