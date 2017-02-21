Игрок в League of Legends стримил 72 часа подряд и установил рекорд Гиннесса

Джон Эймер, увлекающийся League of Legends, установил новый рекорд по продолжительности стрима. Ему удалось продержаться в прямом эфире в течение 72 часов, из которых 68 он играл в LoL, пишет Dot Esports.
Эймер признался, что уровень его игры по мере увеличения продолжительности стрима сильно падал, однако он рад, что ему удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
В ходе трансляции зрители со всего мира задонатили Эймеру около $ 900. По словам стримера, 72% от собранных средств пойдут в пользу благотворительной организации Extra Life.