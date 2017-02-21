Организаторы D2CL анонсировали старт 11-го сезона

Организаторы лиги Dota 2 Champions League анонсировали старт 11-го сезона и открыли регистрацию на первую квалификацию, которая пройдёт 25 и 26 февраля. Об этом сообщается на официальной страничке D2CL в социальной сети «ВКонтакте».
Всего будет четыре отборочных турнира, из каждого в основную часть лиги пройдут по две команды. Приглашения на чемпионат получат восемь коллективов. Они сразятся с составами, прошедшими квалификации, в формате Single Elimination (до первого поражения) за призовой фонд в $ 5 тыс.
Победителем 10-го сезона D2CL стала российская команда F.R.I.E.N.D.S. В финале она обыграла шведскую пятёрку Horde со счётом 2:0.