Team Liquid обыграла VG.J на групповом этапе SL i-League

Team Liquid обыграла VG.J в первом матче группы B на StarLadder i-League StarSeries Season 3 по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Следующими на групповом этапе сыграют Digital Chaos и Wings Gaming. Победитель этой серии встретится с Team Liquid в матче за выход в плей-офф.
VG.J продолжит выступление на чемпионате 25 февраля. Она сыграет на вылет в матче нижней сетки.
StarLadder i-League StarSeries Season 3 проходит в Китае c 23 по 26 февраля. В соревнованиях участвуют 8 команд, которые разыграют $ 300 тыс.