Team EnVyUs получила приглашение на cs_summit

Таким образом, EnVyUs стала четвёртой анонсированной командой на этом турнире. Ранее организаторы пригласили бразильскую пятёрку SK Gaming, а также две американские команды — OpTic Gaming и Cloud9.
Первенство пройдёт с 19 по 23 апреля в Лос-Анджелесе. Восемь команд разыграют между собой минимум $ 100 тыс. Сообщается, что призовой фонд может быть увеличен. Его точный размер будет объявлен позднее.
Это первый чемпионат по CS:GO, который проведёт студия Beyond The Summit. До этого она занималась организацией турниров по Dota 2.