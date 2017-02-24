Златан Ибрагимович инвестировал в киберспортивный стартап

Шведский футболист Златан Ибрагимович вместе с другими инвесторами вложился в стартап Challengermode. Компания получила $ 1,3 млн, сообщает Esports Insider.
Основатель и глава Challengermode Робел Эфрем отметил, что компания стремительно растёт и готовится стать ведущей в северной части Европы.
Сервис Challengermode предлагает пользователям за деньги участвовать в турнирах по Counter-Strike: Global Offensive и League of Legends. Компанию основали в 2014 году.
Ране Жерар Пике, центральный защитник «Барселоны», заявил о намерении создать киберспортивный проект. Его запуск состоится в ближайшее время.
22 января двукратный чемпион мира по футболу Роналдо приобрёл 50% акций бразильской киберспортивной организации CNB e-sports Club.