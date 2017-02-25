kefir: ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу организован на европейском уровне

Киберфутболист московского «Спартака» Сергей «kefir» Никифоров высоко оценил организацию турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу», проходящего в Уфе. Об этом киберспортсмен рассказал в интервью «Чемпионату».
«Открытие, освещение мероприятия находится на очень хорошем уровне, это поразило даже немного. На европейском уровне», – отметил Никифоров. По его словам, благодаря поддержке зрителей в зале, у него может быть моральное преимущество: «Одно дело, когда тебя тысячи людей смотрят в онлайне, ты их не видишь, и совсем другое дело, когда это происходит вживую. Когда за меня болеют и переживают, это дополнительная мотивация».
Также Сергей «kefir» Никифоров сказал, что задача минимум для него на этом турнире – выход из группы: «Топ-8 будет удовлетворительным результатом, но хотелось бы сыграть в полуфинале. Группа B выглядит серьёзнее группы A, в которой я нахожусь. При выходе из группы я, скорее всего, попаду на сильного соперника».
Первый в истории России турнир «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходит с 24 по 26 февраля в Уфе. В соревнованиях по FIFA 17 принимают участие представители 16 футбольных клубов. Прямые трансляции всех игр турнира ведутся в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv. «Чемпионат» выступает информационным партнёром соревнований.