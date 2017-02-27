Дункан «Thorin» Шилдс: не думаю, что Natus Vincere можно считать топ-командой

Известный киберспортивный журналист и аналитик Дункан «Thorin» Шилдс в последнем выпуске программы «Put Up or Shut Up!» подверг сомнению класс Natus Vincere. По мнению Шилдса, «рождённые побеждать» не являются командой топ-уровня и не выйдут из группы на грядущем турнире IEM Katowice.
«Не думаю, что Natus Vincere можно считать топ-командой. Они не входили в четвёрку сильнейших на крупных турнирах на протяжении шести месяцев. Три команды из их группы финишировали выше Na`Vi на DreamHack Masters Las Vegas, а в Катовице из группы выйдут как раз по три коллектива. А значит, справедливо предположить, что Na`Vi займут четвёртое место [на групповом этапе] и не выйдут в плей-офф», — сказал Шилдс.
Турнир IEM Katowice пройдёт в Катовице с 3 по 5 марта. Киберспортсмены разыграют $ 250 тыс. Natus Vincere попала в группу B, где сыграет с SK Gaming, Virtus.pro. Heroic, Cloud9 и North.