Глава киберспортивного отдела Electronic Arts перешёл на работу в «Ливерпуль»

Глава киберспортивного отдела Electronic Arts Питер Мур занял должность исполнительного директора в футбольном клубе «Ливерпуль». Он заменил Яна Эйра, который досрочно оставил пост в конце февраля. Ранее отставка планировалась на май 2017 года.
Клуб позволил уйти Эйру раньше из-за желания взяться за новую работу. Он займёт пост спортивного директора в немецком клубе «Мюнхен 1860» из второй Бундеслиги.
Эйр заявил о готовности оставить пост исполнительного директора в марте 2016 года. Тогда владельцы затеяли реорганизацию в руководстве клуба.
Питер Мур руководил киберспортивным отделом EA с декабря 2015 года. В прошлом он занимал должность операционного директора компании.