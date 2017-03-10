Сергей «starix» Ищук: я уступлю место нашему аналитику

Тренер команды Natus Vincere по CS:GO прокомментировал слухи об уходе из состава.
«Я уступлю место тренера нашему аналитику. Возможно, я дал команде всё, что мог, возможно, команда Na’Vi видит тренера в другом облике, а, возможно, новый взгляд поможет ребятам достигнуть лучших результатов, и пришло время дать дорогу молодым», — написал Ищук на странице в соцсети «ВКонтакте».
После отпуска бывший тренер Na’Vi определится, чем будет заниматься в дальнейшем. Он пообещал, что снова начнёт играть и постарается стримить. Ищук также подчеркнул, что готов к любым предложениям.
«Не исключаю возможности остаться тренером или создать новую организацию с нуля», — заключил он.
Ранее комментатор студии RuHub Арсений «Ceh9» Триноженко опубликовал видеоблог, в котором рассказал об уходе Сергея Ищука с поста тренера. Андрей «Andi» Прохоров займёт его место.