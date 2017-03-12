The Kiev Major: Natus Vincere сыграет в плей-офф СНГ-квалификации

Команда Natus Vincere победила Comanche в тай-брейк матче за выход из группы СНГ-квалификации The Kiev Major.В плей-офф «Рождённые побеждать» проведут свою первую встречу против Virtus.pro. Игра начнётся в 13:00 по московскому времени.Сразу после них начнётся второй полуфинал с участием Team Spirit и Team Empire. Проигравшие составы упадут в нижнюю сетку.По итогам первого игрового дня группового этапа у Natus Vincere была 1 победа и 4 поражения. В заключительных матчах состав оформил четыре победы.