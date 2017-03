The Kiev Major: Team Secret сыграет с Ninjas in Pyjamas в полуфинале плей-офф

В европейском регионе завершился групповой этап квалификации на The Kiev Major. По его результатам в плей-офф вышли Team Secret, B)ears, Ninjas in Pyjamas и Alliance.Первое место в группе заняла команда Клемента «Puppey» Иванова. На её счету 8 побед и одно поражение, которое коллективу нанесла Alliance. На второй строчке B)ears с результатом 7-2. NiP и Allaince в течение группового этапа уступили по три карты.В качестве соперника в полуфинале плей-офф Team Secret выбрала Ninjas in Pyjamas. Во втором матче встретятся Alliance и B)ears. Старт основной стадии намечен на 13:00 по московскому времени 12 марта.