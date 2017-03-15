В открытой квалификации на The Kiev Major сыграли 6310 команд

Администраторы портала Faceit опубликовали инфографику по итогам открытых квалификаций к турниру The Kiev Major 2017.Согласно статистике, всего 6310 команд боролись за выход в следующий этап отборочных. В открытых квалификациях в СНГ приняли участие 1806 коллективов. Это рекорд среди остальных регионов. На последнем месте находится Северная Америка, где за слот в региональных отборах разыграли 528 коллективов.Самым популярным героем открытого отборочного этапа стал Centaur Warrunner. Его использовали в 1227 матчах. В это же время самым частым баном был Lone Druid, который был заблокирован 1945 раз.Открытые квалификации на The Kiev Major проходили с 6 по 9 марта. По её итогам определились все участники закрытых отборов.