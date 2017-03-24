ESL прокомментировала изменение сроков действия VAC-бана для игроков в CS:GO

После объявления новых сроков действия запретов VAC для игроков в Counter-Strike: Global Offensive, представители ESL прокомментировали своё решение, опубликовав заявление в сервисе Twitlonger.
«В течение последних 15 лет ESL использует свою собственную защиту от мошенничества в наших играх и турнирах. Он обеспечивает безопасность поверх VAC-защиты. Тем не менее наша политика всегда была такой, а именно двухлетний запрет на участие в соревнованиях ESL. Такое решение принято на основе практик во многих профессиональных видах спорта.
Подобная политика недавно была принята ESEA. Все эти изменения предназначены для обеспечения единообразных правил запретов на всех платформах. Запреты VAC могут быть также включены в общую структуру», — прокомментировали изменения в ESL
Напомним, что 23 марта ESL изменила действие VAC-банов для игроков в CS:GO на турнирах. По новым правилам срок запрета будет составлять два года.