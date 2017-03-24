Blizzard переименовала сервис Battle.net

Игровой гигант Blizzard Entertainment отказался от бренда battle.net, сменив название сервиса на Blizzard. Также компания сменила логотип и визуальное оформление, но сохранила функционал предыдущего приложения.Сервис Battle.net был создан в 1996 году и был выпущен вместе с игрой Diablo. На тот момент он предоставлял возможность игры через Интернет. В 2013 году компания выпустила приложение Battle.net 2.0, которое объединило все новые игровые проекты разработчика, возможность управления учётной записью, а также включало игровой магазин. В сентябре 2016 года компания объявила о решении отказа от бренда Battle.net.