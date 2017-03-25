Чан «Cain» Ни Ри стал главным тренером Team Liquid по League of Legends

Чан «Cain» Ни Ри занял позицию главного тренера состава Team Liquid по League of Legends. Информацию об этом разместил генеральный менеджер американской организации Стив «Liquid112» Аранцет в своём «твиттере».
«На этой неделе Cain продемонстрировал лидерские способности в качестве главного тренера. Его дебют состоится уже на этих выходных. Я поражен его игровыми знаниями и зрелостью», — заявил Стив.
Состав команды:
— Самсон «Lourlo» Джексон
— Чхэ «Piglet» Гван Цзинь
— Ким «Reignover» Юй
— Джин Ильян «Doublelift»
— Пэн Эдриан «Adrian»
— Ма Чан «Cain» Ни Ри (главный тренер)
Ранее Cain был помощником тренера в Cloud9. До этого Чан Ни Ри выступал за NaJin Black Sword.