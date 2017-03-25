Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Чан «Cain» Ни Ри стал главным тренером Team Liquid по League of Legends

25 марта 2017, суббота. 16:27. Киберспорт
Чан «Cain» Ни Ри занял позицию главного тренера состава Team Liquid по League of Legends. Информацию об этом разместил генеральный менеджер американской организации Стив «Liquid112» Аранцет в своём «твиттере».

«На этой неделе Cain продемонстрировал лидерские способности в качестве главного тренера. Его дебют состоится уже на этих выходных. Я поражен его игровыми знаниями и зрелостью», — заявил Стив.

Состав команды:

— Самсон «Lourlo» Джексон
— Чхэ «Piglet» Гван Цзинь
— Ким «Reignover» Юй
— Джин Ильян «Doublelift»
— Пэн Эдриан «Adrian»
— Ма Чан «Cain» Ни Ри (главный тренер)

Ранее Cain был помощником тренера в Cloud9. До этого Чан Ни Ри выступал за NaJin Black Sword.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
25 марта 2017, суббота
16:27 Чан «Cain» Ни Ри стал главным тренером Team Liquid по League of Legends
12:52 SK Telecom T1 уступила Samsung Galaxy в рамках LCK Spring Split 2017
12:16 В новом патче для CS:GO переработали револьвер R8 и Негев
11:01 Алексей Кондаков: в таком виде продолжать больше нет смысла
10:53 Miracle сыграет против Arteezy на DAC 2017: Solo Tournament
06:19 Team Empire сыграет в одной группе с Wings и OG на DAC-2017
24 марта 2017, пятница
18:59 Финальные отборочные на Кубок России по киберспорту — 2017 состоятся 25-26 марта
18:53 Максим «yoky-» Ким: когда мне написал XBOCT, я, не думая, согласился
16:42 Blizzard переименовала сервис Battle.net
16:03 Илья Lil Ильюк: тренировка в Dota 2 тяжелее, чем в любой другой дисциплине
14:27 Team NP получила последнее приглашение на The Manila Masters
14:00 Расмус «MiSeRy» Филипсен: после блога EternaLEnVy нам выплатили все деньги
13:20 Стартовал первый корпоративный киберспортивный турнир «Битва корпораций»
11:57 ESL прокомментировала изменение сроков действия VAC-бана для игроков в CS:GO
10:42 DreamHack сообщила подробности квалификаций на DreamHack Tours 2017
23 марта 2017, четверг
22:20 Valve выпустила патч 7.04 для Dota 2
21:54 ESL изменила правила в отношении игроков с VAC-блокировкой
18:27 Совладелец Virtus.pro вручил Виктору «TaZ» Войтасу обещанный «Мерседес»
17:36 «Фейсбук» запустил собственный стрим-сервис
17:07 Virtus.pro и Natus Vincere сыграют шоу-матч на турнире KotH #3 по Dota 2
14:09 Косметические изменения в Dota 2 от 22 марта
13:30 North получила приглашение на IEM Sydney 2017 по CS:GO
13:05 Mineski укомплектовала состав по Dota 2
12:03 Ким «Gabbi» Сантос присоединился к составу Clutch Gamers по Dota 2
11:29 Яман «Yam» Эргенекон покинул активный состав Renegades по CS:GO
10:00 Якоб «Pimp» Виннече стал запасным игроком Liquid по CS:GO
22 марта 2017, среда
23:01 Финал весеннего сезона «Континентальной лиги» пройдёт в апреле
22:40 PENTA Sports приобрела организацию Ad Finem
20:06 Ninjas in Pyjamas пригласили на cs_summit
19:47 Иван «ArtStyle» Антонов: моя цель — построить команду c хорошей атмосферой
18:49 Invictus Gaming выиграла квоту на The Manila Masters
17:45 Жерар Пике запустил собственный киберспортивный проект
16:27 Райн «fREAKAZOiD» Абадир стал стендином в OpTic Gaming
14:47 Джо Монтана инвестировал в Cloud9
13:42 В Москве прошла жеребьёвка РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по киберфутболу
13:37 Ufenok77: на чемпионате РФПЛ по киберфутболу очень много сильных ребят
12:30 Участники мэйджора пожаловались на сокращение финансирования со стороны Valve
12:20 Третий EPICENTER: Moscow проведут в июне
12:00 Наталья Чайковская: количество трансляций по киберфуболу будет расти
11:30 Team Empire стала победителем Кубка Москвы по Dota 2
11:00 Team EnVyUs лишилась приглашения на LAN-квалификацию турнира Major Krakow
10:00 Спенсер «hiko» Мартин покинул OpTic Gaming
09:00 Natus Vincere обыграла FaZe Clan в рамках ESL Pro League Season 5
21 марта 2017, вторник
19:56 Алексей «Solo» Березин: мы ждём встречи с Evil Geniuses
17:40 Организация Virtus.pro подписала контракт с Иваном «ArtStyle» Антоновым
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+