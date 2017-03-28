В Индии пройдёт турнир по CS:GO с призовым фондом в $ 300 тыс.

В Индии пройдёт крупный турнир по Counter-Strike: Global Offensive, сообщает портал Sportskeeda. Основатель Route Mobile Founder Раджип Гупта анонсировал международную онлайн-лигу под названием COBX Gaming с призовым фондом в $ 300 тыс.
«Наша цель — создать один индийский коллектив, который регулярно будет выступать на международных соревнованиях. Призовой фонд первого турнира составит 10 тыс. рупий, но со временем он вырастет. Внутренняя лига завершится LAN-финалом с участием международных команд из 16 стран. Призовой фонд соревнований составит от $ 300 тыс. до $ 500 тыс. Это покажет иностранным конкурентам, насколько серьёзны наши намерения», — рассказал основатель Раджип Гупта.
Последним международным турниром с участием индийского коллектива был ESL One Cologne в 2014 году. Тогда команда Team Wolf заняла 13-16-е места.