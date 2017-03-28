Сергей «starix» Ищук: у этой команды хорошие перспективы

Бывший тренер команды Natus Vincere Сергей «starix» Ищук дал интервью журналистам портала Cybersport.ru. Главной темой для обсуждения стал уход с поста тренера и дальнейшие планы Сергея.
«Перед нами изначально стояли серьёзные цели. От нас все ждали громких побед, а мы за полгода выиграли один турнир и потом выходили лишь в четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. В поражениях есть доля моей вины. Это бесспорно. В каждой работе есть человек, который должен быть ответственным, быть виновником случившегося. Коллектив решил, что виноват тренер и надо что-то менять. Решили попробовать нового тренера. Я думаю, что у этой команды хорошие перспективы и она будет показывать результат, если ребята соберутся и покажут спортивную злость. И в данном случае неважно, кто там будет тренером.
Сейчас я смотрю, что можно сделать, слушаю предложения, которые мне поступают. Когда я решу, чем хочу заниматься, я сделаю анонс. Сейчас прошло не так много времени с начала отпуска. Рано загадывать. Но в любом случае я остаюсь в киберспорте.
Если я решу стать игроком, для этого нужно будет найти команду и там показать результат. Стрёмный вариант для команд, ведь, хоть я и разбираюсь в игре, я давно не играл», — рассказал starix.
Напомним, что 10 марта организация Natus Vincere объявила о смене тренера команды. Место Сергея «starix» Ищука занял бывший аналитик коллектива Андрей «Andi» Прохоров.