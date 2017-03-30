Капитана сборной Германии по Hearthstone отстранили за высказывание про Гитлера

Капитан немецкой сборной по Hearthstone Томас «Sintolol» Циммер и стример Матс «P4wnyhof» Катаге не сыграют на турнире Hearthstone Global Games. Компания Blizzard отстранила двух киберспортсменов от выступлений за «неуместные и неспортивные комментарии».
После победы в пользовательском голосовании Катаге высказался в закрытом канале Discord про маму Циммера, намекнув на то, что его родители — гомосексуалисты. Скриншоты с оскорблениями попали в «Твиттер». Киберспортсмена попросили объясниться, а организаторов HGG обратить внимание на нарушение регламента.
Циммер резко отреагировал на оскорбления Катаге во время трансляции: «Люди с психическими отклонениями… Почему им позволено выживать? Я понимаю, почему люди, подобные Гитлеру, существовали, когда P4wny ходил по улице». Он также сразу добавил, что ему не стоило говорить этого в эфире на запись.
28 февраля Себастьян «Forsen» Форс объявил, что не намерен участвовать в чемпионате HGG из-за Матса Катаге. Швед дал слово, что, если P4wnyhof войдёт в состав сборной Германии, он не будет играть. По его словам, немец занимается накруткой зрителей на Twitch.tv.
Ранее с Катаге не пожелали играть его соотечественники — Себастьян «Xixo» Бентерт и Ян «SuperJJ» Янсен.
Кто займёт места отстранённых игроков, пока не уточняется. Вернётся ли Себастьян «Forsen» Форс в сборную, тоже неизвестно.
Первые матчи группового этапа Hearthstone Global Games запланированы на 10 апреля. В чемпионате играют национальные сборные, состоящие из четырёх игроков.