SK Gaming и Renegades стали членами WESA

SK Gaming и Renegades стали членами World Esports Association. Информация об этом появилась на официальном сайте ассоциации.«Мы ищем пути сотрудничества с ведущими киберспортивными организациями. И мы считаем, что WESA полностью соответствует нашим стратегическим целям. Мы с нетерпением ждём начала совместной работы с другими клубами», — заявил генеральный директор SK Gaming Алекс Мюллер.Организация WESA основана в мае 2016 года. В неё вошли организации Fnatic, Natus Vincere, EnVyUS, Virtus.Pro, G2 Esports, Faze Clan, mousesports, Ninjas in Pyjamas и компания ESL, занимающаяся проведением турниров. Позднее руководство FaZe объявило о выходе из состава участников WESA.