Объявлены результаты регионального этапа киберспортивной студенческой лиги

Федерация компьютерного спорта России подвела итоги регионального этапа первого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. По результатам отборочных, проходивших с ноября 2016 года по март 2017 года, названы вузы, которые выдвинут команды в гранд-финал соревнований.
В число высших учебных заведений, получивших право представлять свои федеральные округа на турнире, вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кубанский государственный университет, Северо-Кавказский федеральный университет и Уральский федеральный университет. Остальные коллективы будут отобраны в ходе зонального этапа. Всего в гранд-финале примут участие киберспортсмены из 8 вузов по числу федеральных округов России.
Матчи зонального этапа состоятся 15 и 16 апреля, трансляции будут вестись на официальных каналах ФКС России в Twitch, записи станут доступны на YouTube. Следить за новостями и результатами игр Студенческой лиги можно на официальном сайте и в официальной группе ФКС России в соцсети «ВКонтакте».
Гранд-финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги состоится 24-25 июня 2017 года в Москве.
В первом сезоне Студенческой лиги за приз в 7 млн руб. соревнуются 3264 игрока из 91 вуза России. Состязания проходят по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, FIFA 17 и Hearthstone. Таким образом, в сборную любого университета входят три команды и два участника по одиночным видам программы.