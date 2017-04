Valve выпустила патч 7.05 для Dota 2

После завершения турнира DAC2017 компания Valve выпустила новый патч 7.05. Разработчики ослабили ультимативную способность Alchemist и других популярных героев, а также добавили Treant Protector в режим Captains Mode.— Treant Protector стал доступен в Captains Mode;— базовая защита башен снижена до 2;— башни теперь получают 3 единицы брони вместо 2 за каждого врага поблизости;— радиус активации бонусной защиты вражескими героями увеличен с 1200 до 1400;— базовое восстановление здоровья святилищами уменьшено со 100 до 90;— теперь способности героя получают 1% к урону за каждые 15 единиц интеллекта вместо 16;— теперь нужно получить 10 000 единиц опыта вместо 10 895, чтобы перейти с 20 уровня на 25 (1500/1750/2000/2250/2500 вместо 1600/1900/2200/2500/2695).— Hand of MidasБонусный опыт уменьшен с 250% до 175%; бонусное золото увеличено с 190 до 220.Orb of VenomДлительность замедления снижена с 4 секунд до 3; урон в секунду увеличен с 3 до 5.— Tranquil BootsТеперь требуют Wind Lace вместо Ring of Protection; больше не дают броню; восстановление здоровья в активном состоянии увеличено с 12 до 14 единиц; бонус к скорости передвижения теперь составляет 90 единиц вместо 85; стандартный прирост к скорости увеличен с 55 до 65 единиц.— Power TreadsБонус к характеристикам увеличен с 9 до 10.— Quelling BladeДополнительный урон больше не складывается с Iron Talon.— AbaddonПрирост силы уменьшен с 2,5 до 2,3.— Ancient ApparitionУрон с одного воздействия Cold Feet изменён с 37,5/50/62,5/75 на 30/50/70/90; время перезарядки Cold Feet уменьшено с 13/11/9/7 на 10/9/8/7.— Alchemist РадиусAcid Spray уменьшен с 625 до 400/475/550/625; время перезарядки Chemical Rage увеличено с 45 до 55.— BaneТалант 15-го уровня изменён с +25% к опыту на +30%; талант 20-го уровня изменён с +75 уменьшения урона с Enfeeble на +90. Brewmaster Demolish у духов теперь даёт +90/180/270 к урону по строениям; базовое время атаки у духов уменьшено с 1,35 до 1,25; талант 15-го уровня изменён с +12% магического сопротивления на +15%; талант 20 уровня изменён с -35 от времени перерождения на -40; талант 25-го уровня изменён с +75 к урону на +120; талант 25 уровня изменён с +20 к броне духов на +2000 здоровья духов.— BristlebackРадиус Quill Spray увеличен с 650 до 700; талант 15-го уровня изменён с +200 здоровья на +225; талант 25-го уровня изменён с +25 к регенерации здоровья на +30; талант 25-го уровня изменён с +20 к урону от заряда Quill Spray на +25.— BroodmotherЗамедление от Incapacitating Bite увеличено с 14/24/34/44% до 16/26/36/46%; талант 15-го уровня изменён с +325 к здоровью на +350; талант 25-го уровня изменён с +200 к здоровью пауков на +225.— ChenТалант 10-го уровня изменён с +25 к скорости передвижения на +30; талант 20-го уровня изменён с -40 от времени перерождения на -45.— ClockwerkБазовая сила увеличена на 2.— Death Prophet Прирост силы увеличен с 1,9 до 2,3; талант 15-го уровня изменён с -1 от перезарядки Crypt Swarm на -1,5; талант 15-го уровня изменён с +100 к радиусу использования заклинаний на +150.— DoomУрон в секунду от Doom увеличен с 20/35/50 до 25/40/55; талант 15-го уровня изменён с +250 к здоровью на +275; талант 15-го уровня изменён с +20 к скорости передвижения на +25; талант 20-го уровня изменён с +25 к регенерации здоровья на возможность поедания Древних крипов с Devour; талант 20-го уровня изменён с +35 к урону в секунду от Doom на +40; талант 25-го уровня изменён с возможности поедания Древних крипов от Devour на +40 к регенерации здоровья.— Dragon KnightТалант 10-го уровня изменён с +9 к силе до +10; талант 10-го уровня изменён с +25 к скорости атаки до +30; талант 15-го уровня изменён с +35% к опыту до +40%.— Earth SpiritВремя замедления от Rolling Boulder изменено с 1,4/1,6/1,8/2 до 0,8/1,2/1,6/2 секунд.— Ember SpiritПрирост силы снижен с 2 до 1,8.— EnchantressПрирост интеллекта увеличен с 2,8 до 3,1; талант 15-го уровня изменён с +7 к числу духов от Nature's Attendants до +8.— Faceless VoidПрирост ловкости увеличен с 2,65 до 2,8.— InvokerБазовая сила снижена на 1.— JuggernautБазовая скорость передвижения снижена на 5.— LichЗамедление от Chain Frost увеличено с -30% до -50%; длительность замедления от Chain Frost снижена с 4 до 2,5; время восстановления Sacrifice снижено с 60/50/40/30 до 60/48/36/24.— LifestealerСтоимость Open Wounds изменена с 110 до 140/130/120/110; дополнительная скорость атаки от Rage снижена с 50/60/70/80 до 40/50/60/70.— LinaТалант 10 уровня изменен с -30 секунд ко времени возрождения на +125 дальности заклинаний; талант 15-го уровня изменен с +125 дальности заклинаний на -30 секунд ко времени возрождения.— LycanТалант 10-го уровня изменен с +175 к здоровью до +200 к здоровью; урон от критического удара Shapeshift увеличен с 140/160/180 до 160/180/200%.— MagnusСтоимость маны Empower увеличена с 30/40/50/60 до 30/50/70/90; талант 10-го уровня изменён с +15% к урону от Empower/Cleave до +10%.— Monkey KingДлительность оглушения Boundless Strike снижена с 0,5/1/1,5/2,0 до 0,4/0,8/1,2/1,6; стоимость маны Primal Spring изменено с 100/110/120/130 до 130/120/110/100; замедление от Primal Spring изменено с 30/45/60/75% до 20/40/60/80%; время восстановления Primal Spring изменено с 16 до 19/17/15/13; прирост силы увеличен с 2,2 до 2,5; время восстановления Wukong's Command увеличено с 100/85/70 до 130/110/90.— Nature's ProphetБазовый урон увеличен на 6.— Phantom LancerБонус к ловкости от Phantom Rush увеличен с 6/12/18/24 до 6/14/22/30.— PhoenixБазовая сила увеличена на 2.— PugnaБазовая скорость перемещения увеличена с 330 до 335; талант 25-го уровня изменён с +125 к урону от Nether Blast до +150.— Queen of PainТалант 10-го уровня изменён с +9 к силе до +10; дальность применения Shadow Strike увеличена с 450/475/500/525 до 450/500/550/600; урон от каждого тика Shadow Strike увеличен с 30/40/50/60 до 30/45/60/75.— RazorБазовый интеллект увеличен с 19 до 21; талант 10-го уровня изменён с +20 к скорости передвижения до +25; талант 15-го уровня изменён с +150 к дальности заклинаний до +175; талант 20 уровня изменён с +325 к здоровью до +400.— Shadow ShamanТалант 10-го уровня изменён с +175 к здоровью до +200; талант 10-го уровня изменён с +20 к скорости передвижения на +25; талант 15-го уровня изменён с +30% к опыту до +35%; талант 20-го уровня изменен с +20% магического сопротивления на +3 секунды к продолжительности способности Shackles; талант 25-го уровня изменен с +3 секунды к продолжительности способности Shackles на +350 урона способности Ether Shock.— Skywrath MageБазовая скорость передвижения увеличена с 325 до 330; талант 10-го уровня изменён с +125 к здоровью до +150.— SvenРадиус Great Cleave увеличена с 550 до 570; талант 10-го уровня изменён с +200 к мане на +225; талант 20-го уровня изменён с +15% к уклонению на +20%; талант 25-го уровня изменён с -6 секунд от времени перезарядки способности Storm Hammer на -8 секунд.— TechiesДобавлен звуковой эффект перед взрывом мины способности Proximity Mines; талант 20-го уровня изменен с -60 секунд ко времени возрождения на +400 урона способности Blast Off; талант 25-го уровня изменен с +400 урона способности Blast Off на -60 секунд ко времени возрождения;— TinyБазовый урон увеличен на 3; талант 15-го уровня улучшен с +35 скорости передвижения на +40.— Treant ProtectorВновь доступен в Captains Mode; замедление Leech Seed уменьшено с 22/24/26/28% до 16/20/24/28%; время перезарядки Overgrowth изменено с 70 на 100/85/70; базовая скорость передвижения уменьшена на 5.— UnderlordТалант 10 уровня изменен с +4 к броне на +5; талант 25-го уровня изменен с 10% к силе заклинаний на +15%; талант 15 уровня изменен с +35 скорости передвижения на +40.— ViperТалант 10-го уровня изменен с +150 к здоровью на +175; талант 15-го уровня изменен с +8 к силе на +10; талант 15-го уровня изменен с +14 к ловкости на +16; талант 20-го уровня изменен с +7 к броне на возможность применить Poison Attack на здания; талант 25-го уровня изменен с работы способности Poison Attack на здания на +20 брони.— Winter WyvernТалант 15 уровня изменён с +40 к урону на +50; талант 15-го уровня изменён с +15 к скорости передвижения на +20.— ZeusБазовый интеллект увеличен на 2; талант 10-го уровня изменен с +200 к здоровью на +25-й скорости передвижения; талант 15-го уровня изменён с +10% к сопротивлению магии на +15%; талант 15 уровня изменён с +5 к броне на +7; Талант 20-го уровня изменен с +35 к скорости передвижения на +75 к урону способности Arc Lightning.