Virtus.pro получила приглашение на седьмой сезон The Summit по Dota 2

Студия Beyond the Summit представила первую команду, которая получила приглашение на сезон турнира The Summit по Dota 2 . В LAN-финале примут участие действующие чемпионы серии Virtus.pro.Российская команда одержала победу в шестом сезоне чемпионата в ноябре 2016 года. Тогда коллектив обыграл в финале OG со счётом 3:0.Прямые приглашения на турнир получат ещё три участника. Остальные четыре квоты разыграют в региональных квалификациях. На текущий момент проходит отборочный этап в Юго-Восточной Азии. В его плей-офф прошли Clutch Gamers, WG.Unity и TNC Pro Team. Квалификации в остальных регионах состоятся в начале мая.LAN-финал DOTA Summit 7 пройдёт с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Команды разыграют призовой фонд в $ 100 тыс.