Компания Valve переведёт Counter-Strike: Global Offensive на движок Source 2 летом 2017 года. Об этом стало известно на конференции Perfect World в Китае.
Сейчас игра использует возможности движка Source 1 и физической технологии Havok. С переездом на Source 2 разработчики будут использовать Rubikon. Новая технология позволит добавить в игру разрушаемое окружение. Однако пока не уточняется, будут ли в Valve задействовать все возможности Source 2.
Помимо этого, Valve намерена выпустить новую операцию для CS:GO. Во время внутриигрового мероприятия в шутере появятся семь карт: de_thrill, cs_agency, de_shipped, de_lite, de_blackgold, de_austria и cs_insertion.
Ранее стало известно о запуске в Китае обновлённой античит-системы и создании лиги CS:GO Chine Pro League.
Counter-Strike: Global Offensive считается одной из ведущих киберспортивных дисциплин. Победителем предыдущего мэйджора стала датская команда Astralis. Релиз шутера от Valve состоялся в 2012 году.