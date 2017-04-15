Рассел «Twistzz» Ван Далкен перешёл в Team Liquid

Рассел «Twistzz» Ван Далкен будет выступать за состав Team Liquid по Counter-Strike: Global Offensive. Информация об этом появилась на сайте организации Misfits, за которую ранее выступал игрок.
В команде Рассел заменил Якоба «Pimp» Виннече.
Состав команды:
— Ник «nitr0» Каннелла
— Питер «stanislaw» Яргуз
— Джонатан «EliGE» Яблоновски
— Джош «jdm64» Марзано
— Рассел «Twistzz» Ван Далкен.
Twistzz выступал за Misfits с начала 2017 года. Вместе с командой он выиграл отборочные на турнир DreamHack Masters Las Vegas 2017. Однако на LAN-финалах коллектив выбыл на стадии группового этапа и занял итоговую позицию с 13-го по 16-е место.