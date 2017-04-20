iG пробилась на Zotac Cup Masters по Dota 2

Команда Invictus Gaming обыграла коллектив iG Vitality в финале китайской региональной квалификации на турнир Zotac Cup Masters по Dota 2 со счётом 3:1. Таким образом основной состав iG получил путёвку на LAN-этап соревнований.

В соревнованиях примут участие восемь команд, из которых две получат приглашения. Остальные шесть коллективов будут определены при помощи квалификаций. В настоящее время ещё одним известным участником является представитель европейского региона — Cloud9.

Zotac Cup Masters пройдёт с 30 мая по 3 июня в тайваньском городе Тайбэе. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.