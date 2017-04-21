Нил Робертсон: эти игры создаются для того, чтобы забрать ваше время

Профессиональный игрок в снукер Нил Робертсон дал интервью журналистам Eurosport, в котором рассказал о зависимости от видеоигр. Спортсмен отметил, что из-за этого у него возникают проблемы не только в работе, но и в личной жизни

«Я просыпался и думал, что сыграю один матч за чашкой кофе, а потом замечал, что уже два часа дня и я не могу идти тренироваться, потому что надо забирать сына из школы. Это повлияло на вторую половину моего сезона. Не хочу сказать, что обязательно выиграл бы больше турниров, но у меня определённо были бы шансы на это.

Эти игры создаются для того, чтобы забрать всё твоё время. Ты сидишь перед компьютером 6-8 часов, что, само собой, вредно. Моя жена ненавидит их. League of Legends под табу в нашем доме.

Если ты обычный одинокий парень, который работает на простой работе, то у тебя не будет никаких проблем. Но ты не сможешь выигрывать матчи в снукер, если будешь всё время уставший», — рассказал Нил.

На счету Нила Робертса победы на 20 турнирах, среди которых чемпионат мира в 2010 году.