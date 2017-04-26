Владимир «Maelstorm» Кузьминов: обмен мидерами пошёл бы на руку Liquid и OG

Комментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов высказал мнение о ситуации OG и Team Liquid.

«Довольно забавная ситуация с Мираклом (Амер Баркави) и OG. Миракл — превосходный исполнитель, для которого нужно создать условия, OG – команда, создающая эти условия. Сейчас мы имеем тот факт, что Liquid не могут играть на Миракла, а OG играют на Ana (Анатан Фам), но он не справляется с вывозом этой телеги.

Мне кажется, что свап мидерами пошёл бы на руку даже Liquid и уж точно OG», – написал Кузьминов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На групповом этапе The Kiev Major OG заняла пятое место, а Team Liquid — шестое.