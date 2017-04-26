Виталий «v1lat» Волочай: это может стать последним «мажором» в СНГ

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай выразил опасения, что The Kiev Major может стать последним для СНГ-региона.

«Очень хочется, чтобы не было стыдно. Я уже вчера встречался с гостями из Франции, фанатами простыми. Они читали мой блог и спросили: «Там действительно так плохо?» Мы им показали фотографии, они такие: «Ну, я с мамой на балет ходил в такую же арену». То есть мы перетерпим, всё хорошо. Там будет атмосферно, люди будут болеть – это факт. Но хотелось просто круче, хотелось стадиона, хотелось «ВТБ Арену», хотелось минскую арену, хотелось киевский дворец спорта. Вот этого хотелось. Как бы турнир ни прошёл, поверьте, в конце у всех будет чувство недосказанности: чего-то не хватило. Это самое страшное, и на этом фоне я боюсь и переживаю. И именно это есть причина всех постов, блогов. Я боюсь, что это может стать последним «мажором» в СНГ. А это трагедия будет», — подытожил Волочай.

Основная стадия The Kiev Major пройдёт с 27 по 30 апреля. На чемпионате разыграют $ 3 млн.