Дмитрий «Droog» Чумаченко: кто будет чемпионом? VP, безусловно

Комментатор студии StarLadder Дмитрий «Droog» Чумаченко оценил выступление Virtus.pro в групповом этапе The Kiev Major.

«Мне кажется, они ещё [лучше] могут, не на полную мощность играли. Но то, что уровень игры очень высокий, — да, действительно, я так считаю. И всё, что было заявлено до турнира, в той или иной мере подтвердилось. Сейчас Илья [«Lil» Ильюк] — рупор VP в социальных сетях, и на то, как он всё это представлял, и ориентировалась публика. И, по-моему, без промахов, без провалов. Всё, что я видел, меня впечатлило, и мне понравились новые стратегии, которые VP показали. Я уверен, что это далеко не всё, поэтому дальше стоит ожидать лучшей игры. Пока для меня они фаворитами являются», — отметил Чумаченко.

Он также объяснил, почему будет болеть за состав из СНГ и почему именно Virtus.pro должна победить на The Kiev Major.

«VP, безусловно. У нас очень большой недостаток: некого в иконы вставлять. Они потемнели, надо бы заменить фото, а пока некем. VP не показывала раньше хороший результат, поэтому вся надежда на этот турнир. Хочется, чтобы у людей вера вернулась в то, что в СНГ есть команда, ради которой стоит включать «Доту». Если VP будет показывать некрасивую, занудную игру или «крысодоту», но станет чемпионом «мейджора», я слова плохого не скажу. Это коллектив из СНГ, и мне хочется верить, что он победит», — заключил комментатор.

Матч 1/8 c участием Virtus.pro и iG.Vitality состоится 27 апреля в 20:30 по московскому времени.