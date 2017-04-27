Егор «.Ark» Жаботинский покинул Comanche

Егор «.Ark» Жаботинский покинул состав Comanche по Dota 2. Информация об этом появилась на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы благодарны Егору за всё, что он сделал для Comanche. Надеемся, в будущем он добьётся успеха со своей новой командой, и желаем ему удачи в достижении целей! Уже завтра мы объявим вам новый состав Comanche!» — сообщается в официальном анонсе.

Егор «.Ark» Жаботинский присоединился к Comanche в начале 2017 года. Вместе с ним команда стала победителем турнира Swift Forward Cup Winter 2017.