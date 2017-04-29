Иван «Paranoia» Типухов: план минимум – выйти из группы и бороться за 3-е место

Игрок состава Virtus.pro по League of Legends Иван «Paranoia» Типухов выразил надежду на выход во второй этап предварительной стадии Mid-Season Invitational.

«Считаю, что у нас есть шансы заработать слот и потенциально второй слот. Сказать о том, как хорошо мы выступим, сложно, учитывая длительный перелёт и время на подготовку. Но я верю, что мы можем себя проявить.

Сможем ли мы выйти из группы? Думаю, да. Главное — играть в нашу игру. Если мы будем играть, как в полуфинале и финале, проблемы у нас вряд ли будут. Группа у нас, как все говорят, простая. В ней отсутствует Бразилия и Турция. Но мы попадаем на Flash Wolves – действующих чемпионов IEM, которые обыграли G2.

Даже если мы выйдем с первого места, в матче против них будет очень сложно. Не уверен, что мы сможем их обыграть. Будет интересно посмотреть, как они играют и получить ценный опыт.

План минимум – выйти из группы и побороться за третье место на главном турнире, чтобы попасть на него. План максимум – выйти на основной турнир», — рассказал Типухов в интервью командному сайту.

Первые матчи на Mid-Season Invitational Virtus.pro проведёт против команд из Латинской Америки.

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