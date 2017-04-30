Gambit Esports вышла в плей-офф DreamHack Austin 2017 по CS:GO

Определились участники плей-офф DreamHack Austin 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. В группе «A» лидерами стали Gambit Esports и датская команда Heroic. В свою очередь из группы «B» вышли Immortals и G2 Esports.

Первыми за место в финале сразятся датчане из Heroic и бразильская пятёрка из Immortals. Встреча состоится 30 апреля в 20:00 по московскому времени. За второй слот в финале сыграют Gambit Esports и G2. Матч пройдёт в 23:00 мск.

DreamHack Austin 2017 завершится 30 апреля. Общий призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.