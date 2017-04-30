Хамсон «sprattel» Абрахансон покинул состав PSG по LoL

Игрок команды Paris Saint-Germain Хамсон «sprattel» Абрахансон покинул состав организации по League of Legends. Как сообщается на официальном сайте PSG, причиной стали неудовлетворительные результаты на EU LCS Spring Split.

«Я выбрал Sprattel потому, что предполагал, что он станет отличным дополнением для На «Pilot» Ву Хьёна, особенно на стадии лайнинга. К этому времени он уже участвовал в EU LCS более года, и я видел в нём талантливого игрока. Поэтому я обратился к нему.

Сейчас я хотел бы поблагодарить Хамсона за проведённое время в команде. К сожалению, мы решили расстаться. Лично я желаю ему успехов в его будущих проектах», — прокомментировал изменения глава киберспортивного подразделения PSG Бора «Yellowstar» Ким.

Paris Saint-Germain укомплектовала состав по League of Legends в декабре прошлого года. За время пребывания в организации коллектив не добился серьёзных успехов. Команда была в шаге от получения слота в плей-офф весеннего сезона, однако уступила в квалификациях пятёрке из Fnatic.

Состав PSG по LoL:

— Этени «Steve» Митчелс

— Джин «Blanc» Сунг Мин

— Томас «Kirei» Йун

— Кристиан «Czaru» Пшибыльский

— Матти «WhiteKnight» Сормунен