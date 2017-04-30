Андрей «Kimi» Квасневский: будет больше волна — напишу своё мнение

Предполагаемый менеджер Gambit Esports по Dota 2 Андрей «Kimi» Квасневский ответил на претензии Андрея «Mag» Чипенко в личном «твиттере». Kimi не стал отказываться от ответственности, но отметил, что ситуация не однозначная.

Ранее Mag выложил запись в социальной сети «Вконтакте», где высказал недовольство сложившейся ситуацией в работе с Андреем «Kimi» Квасневским. Как описал игрок, Kimi представился менеджером Gambit и пообещал коллективу выгодные контракты. После того как команда отказалась от других предложений, Квасневский отказался исполнять обещанное под предлогом того, что организация решила подписать другой состав.