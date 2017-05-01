Алексей «Sharkz» Таранда стал главным тренером Vega Squadron

Алексей «Sharkz» Таранда стал главным тренером состава Vega Squadron по League of Legends. Информация об этом появилась на сайте организации.

«В Алексее я был уверен в позапрошлом сплите, был уверен и в прошлом, но, увы, он выбрал продолжение карьеры в европейской команде. Сейчас, учитывая его опыт в G2, он становится очень ценным кадром для нас, и найти специалиста его уровня в СНГ сегодня просто невозможно – их нет. Я очень рад, что мы договорились с Алексеем о продолжении его пути именно в нашей команде, откуда, по сути, и началась его дорога в большой киберспорт. Уверен, он сможет достойно завершить начатое дело, и мы порадуем наших болельщиков высокими результатами в летнем сплите LCL», — прокомментировал эту новость владелец Vega Squadron Алексей Кондаков.

Sharkz находился на посту главного тренера команды в течение весеннего и летнего сплита LCL 2016. Вместе с ним команда дважды входила в четвёрку лучших по итогам сезона.