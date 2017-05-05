Valve выпустила в Dota 2 боевой пропуск The International 2017

Компания Valve выпустила в Dota 2 боевой пропуск к турниру The International 2017. В настоящее время он доступен в двух комплектациях: стоимость пропуска базового уровня составит 610 рублей, а прокачанный до 75-го уровня — 2,2 тыс. рублей. Традиционно с релизом Battle Pass доступна первая immortal-сокровищница с предметами на Lifestealer, Monkey King, Crystal Maiden и других героев.

Из нововведений в боевом пропуске будут присутствовать кооперативные компании, командные квесты, тесты на знание игры. Также для обладателей Battle Pass станут доступны звуковые эффекты в колесе чата, новая подводная карта, а также новый стиль вышек в игре. Ещё одним интересным моментом стала возможность раз в неделю удвоить количество полученных или потерянных очков в рейтинговом матче.

Также после прошлого сезона разработчики сохранили решение касательно сезонного матчмейкинга. Как всегда, пользователям будут доступны голосование за аркану, ставки на матч, боевой кубок и предсказания призового фонда турнира.

Среди прочего Battle Pass The International 2017 будет включать в себя:

— насмешки,

— набор музыки,

— курьер-краб,

— сезонные эффекты,

— тематический вард.

The International 2017 пройдёт в американском городе Сиэтл с 7 по 12 августа. Призовой фонд турнира пока неизвестен. Напомним, что в 2016 году его сумма составила $ 20,7 млн.