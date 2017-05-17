Лай «AhJit» Джай Сон стал игроком состава Fnatic по Dota 2

Кибреспортивная организация Fnatic анонсировала изменения в составе по Dota 2. К команде присоединился малайзийский керри Лай «AhJit» Джай Сон, ранее выступавший в WG.Unity. Гальвин «Meracle» Канг Вен станет запасным игроком коллектива.

По заявлению менеджмента Fnatic, за полтора месяца в прошлом составе киберспортсмены поняли, что игровой стиль Meracle слишком отличается от других игроков.

«Мы надеемся, что Meracle сможет многому научиться, пока будет нашим запасным, и мы скоро снова увидим его в действии», — поделился мнением Эрик «Reinnnn» Хор.

Обновлённый состав Fnatic был сформирован 4 апреля 2017 года. За это время коллектив выиграл только одну региональную квалификацию на ZOTAC Cup Masters. В остальных отборочных этапах команда не добралась даже до тройки лучших.