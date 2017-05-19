Пита «Gaara» Стеванович пропустит турнир из-за ошибки Blizzard

Пита «Gaara» Стеванович пропустит турнир HCT — Europe Spring Championship по Heartstone из-за ошибки Blizzard. Об этом сообщил сам игрок в видеоролике, который вышел на его канале.

Для того чтобы пройти в следующий этап турнира, игроку требовалось набрать 24 очка. Gaara сделал это, но в оставшихся матчах не играл. Выяснилось, что организаторы случайно добавили игроку одно очко, и после исправления этой ошибки представитель Tempo Storm потерял шансы пройти дальше.

Стеванович сообщил, что в качестве компенсации Blizzard Entertainment предложила ему билет на BlizzCon и 100 наборов карточек.

HCT — Europe Spring Championship пройдёт с 20 по 22 мая. В турнире примут участие 64 игрока. 4 лучших пройдут в финалы соревнований.