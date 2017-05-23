Исинбаева: существует огромная проблема по захвату спортсменов киберспортом

Традиционные виды спорта страдают от увлечения детей киберспортом и современными цифровыми технологиями. Такое мнение высказала двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева на заседании совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Её слова приводит информационное агентство RNS.

«На сегодняшний день существует огромная проблема по захвату нас, обычных, традиционных спортсменов, киберспортом», — сказала Исинбаева. По её мнению, в России не хватает развитой спортивной инфраструктуры во дворах, способной привлечь детей к занятиям физической культурой.

«Мы же знаем, что спорт начинается со двора. Сегодня дети выходят во двор, они все с телефонами, все с планшетами, все в киберспорте. Если мы сегодня не предпримем мер по развитию уличного спорта для детей, то будет огромная проблема», — считает Елена Исинбаева.