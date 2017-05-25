Valve выпустила исправляющий патч в CS:GO

Компания Valve выпустила исправляющее обновление в Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики исправили серию ошибок, которые появились после добавления операции «Гидра» в клиент игры.

Исправление ошибок:

— устранены точки возрождения, в которых игроки могли застрять;

— карты режима War Games стали меняться каждый день;

— исправлена ошибка, при которой случайные смерти ботов засчитывались игрокам (режим Guardian);

— исправлена ошибка, из-за которой боты падали в воду в режиме Guardian;

— исправлена ошибка, из-за которого CZ75-Auto не распознавался как пистолет;

— количество убийств в журнале режима Guardian теперь отображается корректно;

— исправлена ошибка закупа между волнами врагов в долгих миссиях режима Guardian;

— исправлена нумерация игроков в HUD в режиме наблюдателя;

— устранена ошибка, когда при пяти и более проигранных раундах игроки получали $ 2,9 тыс.

Ранее в игру была добавлена новая операция под названием «Гидра». Она открыла игрокам несколько новых режимов игры, а также добавила серию миссий и новые скины для оружия.